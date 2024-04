In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fineco

Telecom Italia

BPER

Unipol

Stellantis

Hera

Interpump

Campari

Fincantieri

D'Amico

Industrie De Nora

OVS

IREN

Technoprobe

Alerion Clean Power

Comer Industries

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,42%, con gli investitori in cerca di nuove indicazioni dai dati macroeconomici sulla direzione della politica monetaria delle principali. Robert Holzmann, governatore della banca centrale austriaca, ha detto che lapotrebbe iniziare a ridurre i tassi di interesse a giugno, ma non dovrebbe anticipare troppo la sua controparte statunitense perché questo diminuirebbe l'efficacia dell'allentamento.Sul fronte macroeconomico,ha comunicato che l'inflazione annua dell'Eurozona dovrebbe attestarsi al 2,4% a marzo 2024, in calo rispetto al 2,6% di febbraio e sotto il 2,5% atteso dagli analisti. Il tasso di disoccupazione, sempre nell'Eurozona, è stabile al 6,5% a febbraio. In Italia, a febbraio l'occupazione è tornata a crescere dopo il calo di gennaio, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,5% dal 7,3% (rivisto da 7,2%) di gennaio, contro attese pari a 7,2%.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. L'è sostanzialmente stabile su 2.284 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,41%.In salita lo, che arriva a quota +145 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,83%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,48%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 34.481 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 36.689 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 3/04/2024 è stato pari a 0 miliardi di euro, in calo del 99,95%, rispetto ai 3,55 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,01 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,97%),(+5,19%),(+2,38%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,82%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.di Milano,(+8,03%),(+4,92%),(+4,82%) e(+4,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%.