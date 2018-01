Borse europee chiudono positive. Milano bene con gli industriali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno una discreta performance, grazie al buon andamento dei titoli del comparto industriale.Sul fronte macro, ha deluso il dato sul PIL americano nel 4° trimestre. Il tema dominante della giornata è stato ancora, anche se le dichiarazioni di Trump e le precisazioni del segretario al Tesoro Munchin da Davos hanno allentato le tensioni degli ultimi giorni.IPer tutta risposta, lontano dai massimi di oltre 1,25 USD toccati ieri. Lieve aumento dell', che sale a 1.351,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1% sopra i 66 dollari.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 138 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,00%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, meglio, che segna un incremento dello 0,65%, mentreavanza dello 0,87%., con il, che termina a 23.857 punti (+0,58%); sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.278 punti. Buona la prestazione del(+0,86%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 796,3 milioni di euro, pari al 30,97%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi.Su 227 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 45 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 169 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 13 azioni del listino milanese.(+2,23%),(+1,75%) e(+1,38%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,72%) e(-0,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,02%) e(+2,01%).Corre(+1,96%) e la controllante(+1,83%) dopo i conti boom del Lingotto annunciati ieri Fra i peggiori di oggi il risparmio gestito, conche ha archiviato la seduta a -1,11% econ un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Tra iva segnalata(+4,09%), in attesa dell' incontro a Rpoma la prossima settimana sul dossier Francia Sul listino completo va citata(+23%), sospesa al rialzo in attesa di novità sul consorzio di garanzia per l'aumento di capitale