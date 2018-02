USA, l'oro reagisce ai dati sul salario medio orario

(Teleborsa) - Prezzi dell'oro in calo dopo che, gli ottimi dati sul mercato del lavoro USA , occupazione e aumento dei salari oltre le previsioni, hanno fornito unche ha ridato linfa al dollaro mettendo di conseguenza sotto pressione il metallo giallo.Il lingotto con consegna immediata scambia a 1.329,44 dollari con un decremento dell'1,36% dopo essere sceso fino al bottom intraday di 1.326,9 dollari.A gennaio, sono state aperte 200 mila buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls), in aumento rispetto alle 160 mila di dicembre (dato rivisto al rialzo rispetto alle 148 mila preliminari) e al di sopra delle attese, pari a 184 mila unità. Importante il balzo dei salari, che hanno raggiunto il top dal 2009: la paga oraria media è cresciuta del 2,9%.Tali dati, visti in chiave di tassi di interesse, lasciano presagire un atteggiamento più "hawkish" ovvero aggressivo da parte della Federal Reserve.