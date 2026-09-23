Carburanti, prezzi quasi stabili sulla rete nazionale: benzina a 2,155 euro al litro
(Teleborsa) - I prezzi dei carburanti registrano variazioni minime sulla rete stradale nazionale. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi, mercoledì 23 settembre 2026, il prezzo medio in modalità self service si attesta a 2,155 euro al litro per la benzina, in lieve calo rispetto ai 2,156 euro rilevati ieri, martedì 22 settembre.
Resta invece invariato il prezzo medio del gasolio, fermo a 2,340 euro al litro.
Sulla rete autostradale, il prezzo medio self della benzina scende a 2,245 euro al litro, rispetto ai 2,248 euro di ieri, mentre il gasolio passa da 2,422 a 2,418 euro al litro.
Nel complesso, dunque, il confronto tra le due giornate evidenzia una sostanziale stabilità dei prezzi.
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