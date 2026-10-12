Carburanti, prezzo medio self benzina a 2,036euro, gasolio a 2,252 euro

I dati giornalieri del Mimit sui prezzi medi su strade e autostrade italiane

(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti è sostanzialmente stabile. Seocndo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Mimit, in data odierna - lunedì 12 ottobre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,036 euro/l per la benzina (stesso prezzo di domenica) e 2,252 euro/l per il gasolio (in lieve calo da 2,253 euro/l di domenica).



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self si conferma fermo a 2,046 euro/l per la benzina e 2,271 euro/l per il gasolio (stessi valori di domenica).



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