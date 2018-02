In rosso le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza fortemente negativa per le principali borse europee in scia ai ribassi di Wall Street e Tokyo . Nella seduta di venerdìdopo che gli ottimi dati sul mercato del lavoro USA , hanno lasciato presagire tra gli addetti ai lavori unovvero aggressivo da parte della Federal Reserve. Importante il, che hanno raggiunto il: la paga oraria media è cresciuta del 2,9%.Poco mosso il cambio, che scambia sui valori della vigilia a 1,245. Sul fronte macro, sono attesi gli indici PMI servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Eurozona e negli Usa l'ISM servizi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.334,5 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,91 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i 140 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,16%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,87%. Sotto pressione anche, che accusa un calo dello 0,99%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,17%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,59%),(-2,37%) e(-2,14%).Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,95%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +0,63%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,84%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3%.