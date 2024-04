Borse europee in profondo rosso su tensioni geopolitiche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, su cui pesano le, con Israele che potrebbe avviare un’imminente offensiva in risposta agli attacchi iraniani di sabato scorso.Sul fronte delle banche centrali, nuovi dati macroeconomici superiori alle attese negli Stati Uniti hanno pesato ancora sulle aspettative riguardo all'avvio della normalizzazione della politica monetaria da parte della Fed. Questa mattina, il consigliere della BCEha detto che le prospettive di unpresuppongono che non ci siano ulteriori battute d'arresto nella situazione geopolitica che influenzino i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione.Intanto, l'Istat ha: l' indice dei prezzi al consumo è piatto su mese e sale su anno dell'1,2%, rispettivamente da +0,1% e +1,3% della lettura preliminare.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,062. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,09%.Lopeggiora, toccando i +145 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,86%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,56%, escende dell'1,36%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,74%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 35.489 punti, in forte calo dell'1,72%. Depresso il(-1,52%); sulla stessa linea, in rosso il(-1,39%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%. Calo deciso per, che segna un -2,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,66%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,59%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dell'1,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,22%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,76%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%.