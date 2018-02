Banche al tappeto. Fa eccezione Intesa grazie ai conti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove in timido rialzo il titolo, che tratta con un modesto +0,52%, dopo aver annunciato i conti di bilancio, il piano di impresa al 2021 , la conversione delle azioni risparmio in ordinario e un piano di incentivazione a lungo termine.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,012. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,938., quotati a Piazza Affari. Tra i player del settore, Mediobanca e UBI Banca cedono il 2%. Giù di oltre l'1%, invece, Banco BPM seguito da Unicredit e BPER.L'indice di riferimento settoriale,, mostra un calo dell'1,02% in linea con il benchmark delle banche in Europa (DJ Stoxx Bank -1,84%).