Frodi fiscali, continua il lavoro dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate e la Guardi di Finanza continuano a lavorare fianco a fianco non solo per scovare gli evasori ma anche nella lotta alle frodi fiscali.. Questi sono solo alcuni dei risultati derivanti dalla cooperazione traGrazie a percorsi di analisi congiunti, sono state scoperte società che, con la collaborazione di professionisti compiacenti, creavano crediti tributari fittizi, ceduti poi a una serie di imprese per compensare debiti d'imposta.- L'attenzione operativa delle due Istituzioni si è concentrata, in una prima fase, su quattro distinti sodalizi criminali attivi in alcune province della Lombardia e dell'Emilia Romagna seguivano il seguente schema fraudolento:- costituzione di società "cartiere" prive di struttura organizzativa e intestate a prestanome gravati da precedenti penali e/o di polizia;- utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di generare falsi crediti d’imposta;- cessione dei crediti di imposta fittizi e risultanti da dichiarazioni fraudolente a società cosiddette "beneficiarie della frode" anche mediante la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate da notai compiacenti, utilizzati per compensare debiti fiscali o previdenziali.Le dichiarazioni fraudolente e le successive cessioni di "pacchetti” di crediti fiscali artificiosamente creati sono state, di massima, predisposte da professionisti che intervenivano in maniera sistematica nel circuito della frode, in qualità di certificatoridei crediti IVA indicati nelle medesime dichiarazioni, di depositari della documentazione contabile delle società coinvolte ovvero di pubblici ufficiali roganti degli atti sottoposti a registrazione per consentire la cessione degli stessi crediti fittizi.– A seguito delle analisi effettuate congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dalla struttura anti-frode dell'Agenzia, sono state avviate le prime attività di indagine a cura delle Fiamme Gialle, sotto la direzionedelle Autorità Giudiziarie interessate.Le azioni avviate in diverse aree del Paese hanno portato ai seguenti risultati complessiviche vanno dall'associazione a delinquere alla dichiarazione fraudolenta, dall'occultamento e distruzione di documenti contabili all'omessa e infedele dichiarazione, dall'indebita compensazione alla truffa e alla bancarotta fraudolenta, fino al riciclaggio, all'auto-riciclaggio e al reimpiego di denaro e altre utilità di provenienza illecita,della libertà personale, tra arresti in carcere, domiciliari e altre forme di limitazione della libertà personale.Sono stati inoltre effettuati, anche nella forma "per equivalente" delle imposte evase, di beni mobili, immobili, aziende, disponibilità finanziarie e altri valoriportati alla luce, anche ai fini delle contestazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti.