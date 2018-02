Infrastrutture, Delrio ottimista: "Corridoio del Brennero sarà completato"

(Teleborsa) -, un'infrastruttura complessa che abbraccia molti paesi europei, in primisIeri si sono dati appuntamento nella cittadina tedesca idei paesi coinvolti, il ministro bavareseed i presidenti delle province interessate di Trento,, di Bolzano,, ed il leader del Land del Tirolo,. Il vertice era stato in realtà convocato dal responsabile europeo del corridoio scandinavo-mediterraneoper trattare più in generale i temi della mobilità in UE.Ottimismo è stato espresso dal ministro italiano,, il quale ha affermato che. In realtà l, ma il ministro ha sottolineato che non si attenderà quella data per implementare unIl verticeha raggiunto alcuniquali: lache studierà l'opera, sia sotto il profilo dei costi che dal punto di vista normativo, un'ed unper fare il punto della situazione,allo sviluppo del trasporto combinato camion-ferrovia (R.O.L.A.) come già fatto dagli altri paesi.Soddisfatto Delrio, che sottolinea l'importanza del vertice, cheNel corso del meeting si è parlato dieddelle opere, considerando che il traffico auto e merci è in costante crescita e che la. E' necessario dunque trovare soluzioni alternative, in particolare la progressiva. Questi almeno gli argomenti condivisi dai partecipanti.