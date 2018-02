Trenitalia premiata dai clienti per i servizi di ristorazione

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio demoscopico commissionato dalla società sul gradimento del servizio welcome, easy food e bar. Merito anche delleentrato in vigore a dicembre che ha portato l’introduzione nel benvenuto a bordo di nuove tipologie di prodotti: dalle bevande calde ai welcome drink dedicati ai bambini.Secondo gli ultimi dati raccolti, infatti, ila bordo del Frecciarossa sul livello Business (con esclusione delle corse Fast), si attesta su livelli di%, percentuale che tocca quasi il 95% (94,6%) sulle direttrici percorse dai Frecciargento.anche per quel che riguarda la carrozza dedicata alt, dove tutti i segmenti di indagine riportano un’oscillazione di soddisfazione tra il 98% sul Frecciarossa 1000 e di oltre il 99% sul Frecciabianca, così come per ilche permette di gustare sul posto diverse specialità servite in tre differenti menù (soddisfazione al 94,2%) e per il(proposte d’eccellenza in tre diversi menù) offerto ai clienti Business e Premium della tratta Roma - Milano che si ritengono soddisfatti al 96%.L’attenzione di Trenitalia verso i viaggiatori grandi e giovanissimi viene premiata dai clienti anche grazie allatra le diverse preferenze di alimenti: dai prodottia quelli, dal tagliere aperitivo di formaggi e salumi agli estratti di frutta e verdura, per una varietà di cibi attenta alle esigenze di tutti. L’ultima novità culinaria per vivere la magicavedrà il FRECCIAClub della stazione dicolorarsi di imperdibili sapori e degustazioni.