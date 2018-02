Volotea, due nuove rotte dall'Aeroporto di Alghero

(Teleborsa) - L’Aeroporto diha annunciato l’apertura delle rotte per, a partire dal 7 maggio, e, dal 13 maggio, che saranno operate dal vettore aereoPer, la società di gestione dell'Aeroporto di Alghero, si tratta di un ulteriore passo in avanti nei programmi di sviluppo dei collegamenti con le destinazioni europee. Per Volotea quello con Madrid è il primo volo tra lo scalo di Alghero e l’estero.Con le ultime due novità, Volotea farà salire a 5 le destinazioni raggiungibili da Alghero con i propri aeromobili, 4 in Italia (Genova, Venezia, Verona e Napoli - e una all'estero verso Madrid. Per i prossimi mesi del 2018 saranno più di 55mila i posti in vendita da e per Alghero, un incremento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2017.