Società quotate: calano gli investitori istituzionali, aumentano le donne

(Teleborsa) - Sempre meno partecipate da investitori istituzionali, sempre più a presenza femminile, continua riduzione della separazione tra proprietà e controllo. Sono alcune delle caratteristiche emerse nella foto scattata daallePer quanto riguarda i modelli di controllo e gli assetti proprietari, le evidenze relative alle 230 società quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) a fine 2016 confermano la(circa 7 casi su 10)(di maggioranza assoluta o relativa del capitale).Le(146 società, appartenenti principalmente al settore industriale, per una capitalizzazione pari al 33% del mercato),(21 società, operanti per lo più nel settore dei servizi, per una capitalizzazione pari al 36% del mercato), mentre nel 18% dei casi, relativi prevalentemente al compartofinanziario, non è individuabile un controllante.A fine 2016. Il dato conferma la, già delineatasi nel biennio precedente per effetto della netta e progressiva diminuzione della presenza di investitori italiani solo parzialmente compensata dalla maggiore presenza di investitori esteri.pari nel 2016 al 7,5%,rispetto agli anni precedenti.. A fine 2016, infatti, l’80% delle società non appartiene ad alcun gruppo piramidale od orizzontale (il dato si attestava al 56% nel 1998), mentre solo il 16,5% fa parte di un gruppo verticale (39% nel 1998)., soprattutto di maggiori dimensioni,(interlocker).In materia di, a fine giugno 2017, quota obiettivo della legge 120/2011.Le donne ricoprono la carica di amministratore delegato in 17 emittenti a bassa capitalizzazione, mentre presiedono l’organo amministrativo in 26 società di più elevata dimensione, rileva il Rapporto.