"Italian Equity Champions”: con Intesa Sanpaolo protagoniste a New York eccellenze quotate italiane

(Teleborsa) - Tornano protagoniste negli Stati Uniti le eccellenze quotate del mercato italiano grazie alla nuova edizione della conferenza “Italian

Equity Champions”, iniziativa promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, per favorire il dialogo tra investitori internazionali e società italiane ad alto potenziale di crescita.

Ospitato a New York, uno dei principali hub finanziari mondiali, l'evento ha riunito 15 aziende italiane quotate che hanno incontrato oltre 50 tra i maggiori investitori istituzionali statunitensi, rappresentanti di 39 case d’investimento, per un totale di circa 150 meeting.



L’iniziativa ha visto la partecipazione di ACEA, Ariston, Azimut Holding, Banca Ifis, Brembo, CNH, De' Longhi, Eni, Maire, Officina Stellare, OVS, Piaggio, Reply, Sanlorenzo e Technogym, offrendo un'importante occasione di confronto diretto sulle prospettive di crescita di Gruppi italiani con vocazione internazionale e sulle opportunità offerte dal mercato italiano per gli investitori americani.



La conferenza - spiega la nota - conferma il ruolo della Divisione IMI CIB come piattaforma di connessione tra il sistema imprenditoriale italiano e i mercati finanziari internazionali, mettendo a disposizione delle aziende competenze specialistiche, relazioni consolidate con la comunità finanziaria globale e una presenza diretta nei principali centri economici mondiali.





Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “In un contesto caratterizzato da trasformazioni e nuove opportunità di crescita, favorire il dialogo tra aziende e investitori è essenziale per sostenere percorsi di sviluppo sostenibile e rafforzare la competitività delle imprese italiane sui mercati globali. La Divisione IMI CIB di

Intesa Sanpaolo continua a svolgere una funzione di raccordo strategico, promuovendo il confronto tra imprese e investitori istituzionali e accompagnando le eccellenze imprenditoriali del Paese nell’accesso ai mercati finanziari globali, a

partire dagli Stati Uniti.



L'iniziativa rappresenta l'evoluzione naturale del percorso avviato dalla Divisione IMI CIB attraverso le conferenze Italian Stock Market Opportunities, che negli ultimi anni hanno coinvolto numerose società quotate nelle principali piazze finanziarie europee, confermando l'impegno del Gruppo nel favorire il dialogo tra capitale internazionale ed eccellenze imprenditoriali italiane.

Condividi

```