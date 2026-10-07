DPAM, Aniello Pennacchio nominato Head of Sales Italy e Responsabile della Branch italiana

(Teleborsa) - DPAM, asset manager belga parte di Indosuez Wealth Management, ha annunciato la nomina di Aniello Pennacchio a Head of Sales Italy e Responsabile della Branch italiana di DPAM. Alessandro Fonzi, che ha guidato le attività commerciali di DPAM in Italia negli ultimi 14 anni e ha accompagnato Aniello nel percorso di transizione, continuerà a ricoprire un ruolo importante all'interno della società, concentrandosi sugli investitori istituzionali italiani.



La nomina rappresenta la naturale evoluzione del percorso avviato nel 2022 con la nomina di Pennacchio a Deputy Country Head Italy. Pennacchio è entrato in DPAM nel 2015 come Institutional Sales per l'Italia, assumendo nel tempo responsabilità crescenti: nel 2019 è stato nominato Senior Institutional Sales e, dal 2022, Deputy Country Head Italy. Prima di entrare in DPAM ha lavorato per oltre cinque anni in Euromobiliare Asset Management.



L'Italia rappresenta oggi uno dei mercati strategici per lo sviluppo internazionale di DPAM. Dall'apertura della branch nel 2013, la società ha registrato una crescita significativa superando il miliardo di euro di masse riconducibili a clienti italiani. La nuova leadership avrà il compito di proseguire questo percorso di sviluppo, rafforzando ulteriormente le relazioni con investitori istituzionali, wealth manager e partner distributivi e ampliando la diffusione delle strategie distintive di DPAM sul mercato italiano. Oggi il team locale è composto da cinque professionisti dedicati allo sviluppo del business e al supporto degli investitori sul mercato italiano e opera in stretta collaborazione con la branch italiana di Indosuez.



"L'Italia rappresenta un mercato strategico per DPAM e un'importante area di sviluppo commerciale - ha detto Aniello Pennacchio, Head of Sales Italy di DPAM - Assumo questo incarico con grande entusiasmo e con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita costruito negli anni, rafforzando ulteriormente la nostra presenza presso investitori istituzionali e partner distributivi. Continueremo a distinguerci attraverso la qualità della ricerca, la gestione attiva e il nostro approccio agli investimenti sostenibili, elementi che rappresentano da sempre il DNA di DPAM".

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