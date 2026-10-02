21 Next, Guillaume Cousseran nominato Group Head of Sales and Investor Relations

(Teleborsa) - 21 NEXT, piattaforma europea di alternative asset management presieduta da Alessandro Benetton e con Panfilo Tarantelli in qualità di CEO, ha annunciato la nomina di Guillaume Cousseran a Managing Partner, Group Head of Sales and Investor Relations.



Guillaume ha oltre 20 anni di esperienza nel private equity, nelle relazioni con gli investitori e nel wealth management. Ha maturato gran parte della propria esperienza in Seven2, precedentemente Apax Partners France, dove ha inizialmente ricoperto ruoli nell’ambito del business development e deal execution, per poi creare nel 2010 e sviluppare la funzione di Investor Relations della società. Nel corso della sua esperienza ha guidato la raccolta di capitali per numerosi fondi, contribuendo a raccogliere oltre 5 miliardi di euro da investitori istituzionali, oltre a sviluppare relazioni con investitori privati e a contribuire alla costruzione dell’offerta di wealth management della società. In precedenza, ha lavorato nell’Investment Banking di Lehman Brothers.



Nel nuovo incarico, Guillaume Cousseran contribuirà alla prossima fase di sviluppo di 21 NEXT, rafforzando ed espandendo le relazioni con gli investitori e supportando la raccolta di capitali per le diverse strategie della piattaforma. Lavorerà a fianco dei team di Sales e Investor Relations di 21 Invest e 21 Tages, mettendo a disposizione la propria esperienza per sostenere la crescita di 21 NEXT nei mercati privati europei. 21 NEXT punta a mobilitare fino a 1,3 miliardi di euro di nuovi capitali nei prossimi anni a supporto delle PMI europee: attraverso il nuovo fondo InfraPlus, avviato a febbraio 2026 da 21 Tages, con un target di raccolto di 500 milioni di euro, e il nuovo fondo europeo di 21 Invest con un target di raccolta di 800 milioni di euro, il cui avvio è previsto nel 2027.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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