Trasporto aereo, Delrio: è cenerentola ma merita attenzione

(Teleborsa) - "Il trasporto aereo è considerato la 'cenerentola' del sistema dei trasporti" ma "è un settore che merita attenzione". A dichiararlo il ministro dei Trasporti,, intervenendo al convegno sul trasporto aereo dell'ENAV , specificando cheParlando degli aeroporti minori Delrio ha aggiunto che stanno funzionando: "se stanno in rete non diventano troppi, ma diventano una opportunità", ha aggiunto il ministro.Interrogato dai giornalisti sul caso Alitalia , il titolare del Dicastero di Porta Pia ha dichiarato: "abbiamo sempre detto che ci deve essere un'offerta all'altezza e con prospettive di sviluppo. Al momento non ci sono le condizioni e continuiamo a lavorare". "Abbiamo impostato il lavoro in modo serio e alla fine il lavoro pagherà", ha sottolineato Delrio.