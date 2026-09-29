Airbus, l'aereo cargo A350F completa con successo il suo primo volo

(Teleborsa) - L'aereo cargo A350F, il primo dei due esemplari destinati alle prove di volo, ha completato il suo primo volo. L'aeromobile, equipaggiato con speciale strumentazione per i test di volo, ha volato per 4 ore e 10 minuti raggiungendo un'altitudine di 25.000 piedi. Il velivolo è stato pilotato da un equipaggio dedicato del team Flight Test Airbus.



"Questo primo volo rappresenta una pietra miliare fondamentale per l'A350F e per i nostri clienti in tutto il mondo. In quanto ultimo sviluppo della nostra piattaforma A350, di grande successo, l'A350F segna una vera svolta per il mercato del trasporto aereo cargo, unendo una flessibilità operativa senza pari, efficienza nei consumi e autonomia di volo", ha dichiarato Lars Wagner, CEO di Commercial Aircraft in Airbus .



Il secondo prototipo dell'A350F si trova ora in una fase avanzata dell'assemblaggio finale ed entrerà nel reparto di pittura nelle prossime settimane.



Progettato per essere l'aereo cargo più avanzato al mondo, l'A350F garantisce un'autonomia fino a 8.700 chilometri e un carico utile fino a 111 tonnellate, e consentirà agli operatori di impiegarlo su rotte internazionali a lungo raggio. Realizzato con oltre il 70% di materiali avanzati, l'A350F presenta un peso massimo al decollo (MTOW) inferiore di 46 tonnellate rispetto agli aeromobili concorrenti. Alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97, l'aeromobile garantirà una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di carbonio fino al 40% rispetto agli aeromobili concorrenti con capacità di carico utile e autonomia comparabili.



Alla fine di agosto 2026, l'A350F aveva già registrato 115 ordini da 14 clienti resi noti, conquistando fino al 59% della quota di mercato nella categoria dei grandi aerei cargo.



(Foto: Airbus SAS)

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