Danone, utili in aumento grazie alla divisione acqua. Outlook positivo

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,36%.Driver principale del rialzo sono i conti d'esercizio 2017 che hanno evidenziato unrispetto agli 1,72 miliardi registrati nell'anno precedente.rispetto ai 24,7 miliardi stimati dal consensus, ma in crescita rispetto ai 21,9 miliardi del 2016. Le vendite trimestrali, invece, sono state pari a 6,1 miliardi, in linea con le aspettative di mercato.Danone ha dichiarato che a fare da assist alla crescita degli utili, è stata la performance delle vendite nella divisione acqua, che ha mostrato una accelerazione nella seconda metà dell'anno: nel quarto trimestre, le vendite sono balzate del 10,3%.. Per il 2018, la società alimentare francese punta a unaper azione, a cambi costanti, al netto della transazione Yakult. Danone ha fatto sapere, infatti, che intende vendere la sua partecipazione del 21,29% in Yakult Honsha Co.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,54 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 65,25. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,96.