Dalle bollette ai sacchetti passando per l'RC auto, raffica di aumenti per le famiglie italiane nel 2018

(Teleborsa) -già costrette a fare veri e propri salti mortali per arrivare a fine mese.La stangata (l'ennesima) è servita.: lo denuncia l'Adusbef. Insomma, una stangata a regola d'arte. Un calcolo che tiene conto di diversi rincari: dai sacchetti per l'ortofrutta agli aumenti autostradali, dai costi per mandare i figli a scuola ai costi dei clienti morosi spalmati sulle altre bollette."Come se non bastassero gli spregiudicati aumenti delle compiacenti autorità di settore contigue agli interessi degli operatori", si legge nella nota dell'associazione. Il riferimento è all'aumento, dal 1° gennaio 2018, delle tariffe: del +5,3% della luce con una ricaduta di 35 euro l'anno; del +5% del gas, con aggravio di 65 euro l'anno per famiglie di tre persone, quindi 95 euro in media su base annua.addossando sulle loro spalle i costi dei clienti morosi (oltre 1 miliardo di euro destinato ad aumentare), con un ulteriore aggravio annuo di 41 euro circa, che porta la mazzata a 136 euro l'anno a carico di ogni famiglia".- Ma non solo luce e gas, nel paniere dei rincari troviamo:relativi ai generi alimentari;di Rc auto;di costi dei servizi bancari;di tariffe autostradali;di trasporti (sottostimati per i rincari dei prodotti petroliferi);di Tari;di servizi idrici;di tariffe professionali e artigianali;di tariffe postali;per i prodotti per la casa;per libri e mense scolastiche;per i ticket sanitari;per il balzello sui sacchetti per l'ortofrutta.