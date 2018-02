Embraco, salta la trattativa con il Governo. Calenda: "Urgentemente al lavoro con Invitalia"

Whirlpool

(Teleborsa) - "Attiviamo urgentemente un lavoro conper cercare di trovare un percorso di reindustrializzazione in tempi molto più brevi perché abbiamo poco più di un mese". E' questa la road map indicata dal Ministro dello Sviluppo economico,, dopo lo stop della trattativa con Embraco. Le contrattazioni con vertici digruppo che controlla la brasilianaè arrivata al capolinea e tra il ministroe l'azienda lo scontro è ormai aperto.La proposta del Governo sullo stop ai 497 licenziamenti (su 537 posti) e la cassa integrazione nello stabilimento di Riva di Chieri (TO) non è stata accettata dall'azienda,"Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità. Le loro motivazioni dimostrano una mancanza di attenzione al valore delle persone e alla responsabilità sociale dell'impresa", tuona il ministro dello Sviluppo Economico Calenda aggiungendo: "adesso non ricevo più questa gent...gentaglia perché onestamente ne ho avuto fin sopra i capelli di loro e dei loro consulenti del lavoro italiani che sono qua".Non usa mezzi terminiche domani 20 febbraio volerà adal Commissario alla Concorrenzaper valutare se la scelta dell'azienda di trasferire lo stabilimento in Slovacchia vada contro le regole europee.Nell'incontro ministro e sindacati avevano insistito affinché il gruppo ritirasse i licenziamenti e attivasse la cassa integrazione. Un incontro da cui sono scaturite delle proposte che Calenda e le sigle metalmeccaniche hanno definito "di fantasia" e hanno respinto.La notizia della rottura delle trattative è arrivata agli operai mentre stavano manifestando davanti allo stabilimento di Riva di Chieri. Una protesta che ha di fatto interrotto il traffico sulla