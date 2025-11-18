Disoccupazione USA, richieste di sussidi segnalano difficoltà di rientro nel lavoro

(Teleborsa) - Salgono più delle attese lenegli USA. Nella settimana al 18 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 232 mila unità, in aumento di 13.000 unità rispetto alle 219 mila della settimana precedente (rivisto da 218 mila) e rispetto alle 223 mila unità attese.Quanto allesi sono attestate a 1.957.000, lieve aumento rispetto ai 1.947.000 della settimana precedente.Si tratta del primo aggiornamento dei dati, da parte del Dipartimento del Lavoro, dopo che il governo degli Stati Uniti ha chiuso le sue operazioni federali (shutdown) nel primo giorno di ottobre, mettendo a rischio la situazione occupazionale per una grande parte dei lavoratori del governo federale.