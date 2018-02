Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo di 0,42 euro

Poste Italiane

(Teleborsa) - Profittabilità in forte crescita e sopra le attese pernel 2017.La società ha archiviato l'esercizio con unrispetto ai 622 milioni messi a bilancio nel 2016 e al di sopra delle attese degli analisti, mentre ilsegna una 1,123 miliardi di euro.(+1%), pari a 33,44 miliardi di euro.Lasi attesta a 506,24 miliardi di euro, mostrando un incremento del 2,7%.Lamostra un avanzo di 1,029 miliardi di euro +15,2% rispetto all'avanzo di 893 milioni contabilizzato al 31.12.2016)Il Gruppo proporrà un, in aumento del 7,7% rispetto agli 0,39 euro per azione sull’utile netto 2016., Amministratore Delegato e Direttore Generale, ha così commentato: "I risultati preliminari 2017 evidenziano la forza di Poste Italiane e la sua capacità di generare redditività, di fornire servizi di qualità ai clienti e nello stesso tempo di creare valore per gli azionisti e i dipendenti.I numeri confermano per il Gruppo Poste Italiane un trend di crescita in termini di ricavi, risultato operativo e utile netto. Il 2017 ha inoltre registrato un consistenteIncoraggiante l’, segno della capacità dell’azienda di cogliere le crescenti opportunità dello sviluppo dell’e-commerce in Italia. Tale incremento mitiga il calo previsto dei ricavi per il settore postale, legato alla attuale diminuzione dei volumi di corrispondenza. Poste Italiane investe nell’innovazione e nel digitale.Un passo importante in questo senso, è stato compiuto con la nascita della nuovo segmento “Pagamenti, Mobile e Digitale” che offrirà soluzioni evolute di pagamento attraverso i canali di distribuzione di Poste Italiane fisici e digitali.I risultati del 2017 costituiscono una solida base per ilConfermiamo la distribuzione dell’80% dell’utile netto preliminare del 2017, corrispondente a un dividendo di 0,42 euro per azione, in aumento rispetto al 2016".