Poste, Barclays alza target price e conferma Equal Weight

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,20 euro, +4%) ilsu, confermando la" sul titolo in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre (prevista il 30 luglio).Gli analisti scrivono che gliin ??tutte le divisioni, in particolare per la posta e i servizi finanziari. Tuttavia, prevedono una revisione limitata dei messaggi sulle prospettive alla luce dei recenti annunci del piano aziendale.Barclays aumenta la stima sull'utile netto rettificato 2024-26 in media dell'1%. Ora è al -2% rispetto al consenso per l'EPS 2024. Poste viene scambiato con un2025 di 8,6x e ora offre undel 7,8% nel 2024.Gli analisti prevedono undi gruppo di 485 milioni di euro (o 515 milioni rettificati per il contributo del primo semestre al Fondo di garanzia assicurativa di -40 milioni e altre voci non ricorrenti minori) e una 722 milioni di euro (-10% YoY).