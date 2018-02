Yoox annuncia partnership con Anna Dello Russo

Yoox Net-A-Porter Group annuncia partnership con l'icona di stile globale Anna Dello Russo, per ospitare una vendita lampo del suo famoso guardaroba, shoppable via Instagram.



Famosa per i suoi sgargianti, colorati e stimolanti look da street style, Anna Dello Russo è stata a lungo la stella dello street style mondiale, il suo guardaroba ammirato in tutto il mondo. 150 pezzi dei marchi internazionali più ambiti tra cui Balenciaga, Gucci, Celine, Alaia, Prada e Louis Vuitton in esclusiva.

(Teleborsa) -La vendita sarà disponibile per lo shopping dal 25 febbraio su