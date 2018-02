Blue Air firma la continuità su Alghero

(Teleborsa) - Blue Air ha messo in vendita i biglietti per la programmazione estiva del collegamento Alghero-Roma.La firma del contratto per la continuità del servizio, ha sbloccato la situazione e consentito agli operatori turistici del nord della Sardegna di mettere da parte le preoccupazioni., sottolinea come la compagnia creda fermamente in questo ingresso sull’isola, con l’L’impegno di Blue Air è risultato tangibile già agli inizi di febbraio, quando ha aumentato l’offerta dei posti in vendita tra il periodo pasquale e il primo maggio sulla rotta tra Alghero e Fiumicino: 3240 posti in più, che corrisponde a un incremento del 30%.Intanto, la Regione Sardegna ha fatto sapere che, in accordo con i vettori che coprono le rotte in continuità territoriale, (oltre a Blue Air su Alghero, Alitalia su Cagliari e Air Italy su Olbia), è stato pianificato un’offerta aggiuntiva complessiva di 56mila posti tra il 27 marzo e il 3 maggio, per un totale di 170mila posti prenotabili sulle rotte per gli aeroporti sardi.