Glencore festeggia a Londra utili quadruplicati

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,28%.A fare da assist al titolo contribuiscono i conti di bilancio che hanno mostrato utili quadruplicati, nel 2017. L'anno si è concluso con un risultato netto pari a 5,78 miliardi di dollari rispetto agli 1,38 miliardi registrati nel 2016. L'utile adjusted Ebit è salito da 3,93 a 8,55 miliardi. Glencore ha dichiarato un dividendo per il 2018 di 2,9 miliardi, o 20 centesimi per azione, da pagare in due pagamenti uguali - ben oltre le aspettative per una cedola di 2,2 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 390,1 centesimi di sterlina (GBX). Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 406,5. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 379,4.