Londra: si concentrano le vendite su Glencore

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , con un ribasso del 2,15%.



La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Glencore , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,64 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,731 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,603.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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