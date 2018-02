Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Utility

Materie prime

Telecomunicazioni

Costruzioni

Immobiliare

Viaggi e intrattenimento

Snam

BPER

Italgas

Terna

Buzzi Unicem

Ferragamo

Recordati

Fiat Chrysler

Saras

RCS

Hera

IREN

IGD

Mutuionline

Mondadori

Fincantieri

(Teleborsa) -, che fa meglio degli altri euro listini mentre dall'altra parte dell'oceano si registra un andamento positivo di Wall Street In stand-by, almeno per il momento, l'ansia dache ieri sembrava aver preso il sopravvento dopo le dichiarazioni - poi ritrattate - del numero uno della Commissione europea,, secondo il quale il voto del prossimo 4 marzo potrebbe portare ad un Governo non operativo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. Lieve calo dell', che scende a 1.327,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un aumento dell'1,10%, a 63,46 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 141 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,06%.avanza dello 0,18%,lima lo 0,11% mentresale dello 0,15%.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,39 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 242.601, rispetto ai 243.989 precedenti.A fronte dei 225 titoli trattati sulla piazza milanese, 94 azioni hanno chiuso in calo, mentre 113 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 18 azioni del listino italiano.In luce sul listino milanese i comparti(+2,51%),(+1,97%) e(+1,93%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,81%),(-1,41%) e(-1,26%).di Milano, troviamo(+3,86%) per effetto dell' apprezzamento del petrolio . Su(+3,80%),(+2,82%) e(+2,53%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -1,93%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,63%) grazie a una promozione (+4,43%),(+1,96%) e(+1,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-4,97% all'indomani dei conti . In caduta libera, che affonda del 4,39%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,6 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,99%.