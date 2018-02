Manifestazione antifascista a Milano: scontri tra polizia e antagonisti

(Teleborsa) -aveva promesso battaglia:e sono scesi in piazza in centinaia tra le quali molti studenti che hanno partecipato al presidio organizzato da un raggruppamento di militanti dei movimenti antagonisti per contrastare la contemporanea presentazione dei candidati alle elezioni del movimento diquando poliziotti e militari, in assetto antisommossa, hanno impedito l'inizio del corteo diretto verso il centro città. In quel momento sono partiti i lanci di oggetti contro il cordone da una parte e le cariche di alleggerimento contro gli antagonisti dall'altra. Contuse varie persone in testa al corteo.