Oroarezzo 2024: 43esima edizione nel distretto della crescita continua

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -pronta ad aprire i battenti della 43esima edizione, dall'11 al 14 maggio prossimi, ad Arezzo Fiere e Congressi. La manifestazione firmata dadedicata alla manifattura orafa e argentiera Made in Italy è l'ecosistema di business nel cuore del distretto orafo-gioielliero leader in Italia. L'export aretino di oro e gioielli ha infatti chiuso il 2023 con un consuntivo di circa 3,5 miliardi; in aumento del 9,4% sul 2022. Oroarezzo continua, così, l'evoluzione iniziata nel 2023: layout rinnovato, più efficace e accogliente, e un maggiore focus sulla manifattura gioielliera. La manifestazione di IEG si colloca a metà dellae porta in vetrina: componenti e semilavorati, private label, macchinari e tecnologie d'avanguardia, materie prime, un'area cash&carry per il riassortimento stagionale dei retailer con gioielli finiti.Oroarezzo assieme agli stakeholder di manifestazione propone un tris di eventi nel centro storico pensati per gli operatori in fiera e per dare la possibilità ai buyer esteri di vivere un'esperienza della città che completa il business con un'immersione negli scorci più belli e suggestivi della città. Il cocktail di apertura della manifestazione si terrà sabato 11 sulla terrazza del Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande. Tornastorico concorso giunto alla sua 33esima edizione, che chiama le aziende espositrici a creare pezzi unici per l'occasione. "Amore e bellezza" è il tema che l'art director Beppe Angiolini propone quest'anno, per valorizzare il know-how tecnico e le capacità creative della manifattura orafa aretina e italiana. Confermata la categoria "Talents" per coinvolgere gli studenti di scuole orafe italiane e a designer under 30, cui verrà data la possibilità di realizzare il proprio gioiello, grazie alla collaborazione di aziende partner del distretto aretino. Cocktail dell'evento, allo Sugar, in Corso Italia, domenica 12. Infine, nel pomeriggio di lunedì 13 gli ospiti internazionali di Oroarezzo potranno ammirare in una visita guidata gli affreschi di Piero della Francesca nella Cappella Bacci, nella Basilica di San Francesco, in collaborazione con Confguide Confcommercio Arezzo.Oroarezzo 2024 si arricchisce di nuovi contenuti: attraverso un programma di convegni tecnico-scientifici, pensato per gli operatori in fiera: temi di attualità per l'industry: sostenibilità, tecnologia e processi produttivi, in collaborazione con associazioni di categoria come l'Associazione Italiana Finitura dei Metalli, aziende leader, enti di certificazione e istituzioni. Altra novità del 2024, il debutto del Career Day: un'intera giornata dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore orafo. Un'offerta tecnico-scientifica, sommata a quella degli eventi in città, resa possibile grazie a una solida collaborazione con gli stakeholder territoriali: a partire dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena, Arezzo Fiere e Congressi, Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Regione Toscana. Con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la manifestazione di IEG punta al business matching guardando ai mercati consolidati dell'export: Est europeo, USA e Middle East, fino a Sud Est Asiatico e Sud America.