Draghi: "Ripresa in atto, ma inflazione deve ancora mostrare segnali convincenti"

(Teleborsa) - L'economia dell'mostra segnali di vigore e si sta espandendo in modo sostenuto. E' quanto affermato da, numero uno della BCE, nel corso dell'audizione di oggi 26 febbraio, davanti alla Commissione affari economici del"La crescita - ha sottolineato- è più forte di quanto atteso in precedenza. Allo stesso tempo, l'inflazione deve ancora mostrare segnali convincenti di un aggiustamento rialzista sostenuto".Il numero uno dellaè speranzoso per un ulteriore miglioramento dell'occupazione e dell'inflazione che "torneranno a puntare al rialzo".Secondo, "considerando tutte le misure di politica monetaria adottate tra la metà del 2014 e l'ottobre 2017, l'impatto complessivo sulla crescita e l'inflazione nell'area dell'euro è stimato, in entrambi i casi, a circa 1,9 punti percentuali cumulativi per il periodo tra il 2016 e il 2020. Le nostre misure hanno messo l'economia dell'area dell'euro su un solido percorso di crescita, guidato da dinamiche interne endogene e quindi più resistenti a un potenziale rallentamento della domanda globale".