Italia ancora flagellata dal maltempo. Disagi nei trasporti ma la situazione è sotto controllo

Ryanair

(Teleborsa) -La capitale stamane 26 febbraio si è svegliata sotto un insolito un manto bianco.in molti comuni compresacome reso noto dalI problemi alla circolazione rimangono, con molti divieti per i mezzi pesanti, mentre il traffico ferroviario nella giornata di oggi 26 febbraio è stato fortemente rallentato.I disagi più rilevanti provocati soprattutto dal gelo hanno riguardato ilin particolare per l'entrata e l'uscita dei convogli anche se il Gruppo FS fa sapere che anche se nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale, la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata,. A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore.E per domani 27 febbraioannuncia: a causa del persistere dell’emergenza meteo tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione. In linea con il livello di emergenza previstoinvita tuttavia viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web rfi.it.Disagi anche per il traffico aereo, anche se la situazione è sotto controllo. E' infatti, tornata alla normalità la situazione nei principali scali italiani, come rilevato dalll. L'Ente continua a monitorare l’evolversi dell'operatività negli aeroporti nazionali in relazione alla situazione meteorologica. Nei principali aeroporti nazionali la situazione è, in generale, in progressivo miglioramento.Roma Fiumicino è tornato alla piena operatività sebbene ci siano alcune ripercussioni in termini di ritardi accumulati e di voli cancellati a causa della ridotta capacità operativa di questa mattinache hanno comportato anche cancellazioni negli scali di destinazione o di provenienza dei voli-si sono registrate cancellazioni prevalentemente della compagnia. Non operativo lo scalo di Ancona, mentreNei vari aeroporti si stanno riproteggendo ipasseggeri coinvolti in ritardi e cancellazioni sui primi voli disponibili. L'assistenza è gestita e garantita dalle compagnie aeree, dalle società di gestione aeroportuale.. L'Ente asssicura continuerà a monitorare la situazione e a fornire informazioni sugli ulteriori sviluppi e sulle condizioni dei principali scali italiani qualora dovessero sorgessero nuove necessità.Dalla mattinata di oggi 26 febbraio, a Fiumicino sono partiti o atterrati oltre 100 voli con la ripresa la piena operatività, con tutte le tre piste funzionanti.Con l'arrivo die coltivazioni distrutte. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno manifestano con pesanti conseguenze sull’agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro.