Mercati europei deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, mentreresiste al vento di vendite che si è abbattuto in Europa.Ieri 26 febbraio, il presidente della BCE,, durante il suo intervento alha ribadito che " la ripresa è in atto anche se rimane perplesso dall'inflazione che deve ancora mostrare segnali convincenti , mentre oggi 27 febbraio i riflettori rimangono puntati sulla prima audizione davanti al Congresso USA del nuovo presidente della Fedquesto pomeriggio.A Milano occhi puntati in particolare suche ha annunciatoil piano strategico a cinque anni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,232. L'è sostanzialmente stabile su 1.332,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,49%.fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,44%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Stabileche segna un quasi nulla di fatto.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.727 punti. Ssulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche si posiziona a 24.959 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,86%., con un importante progresso del 2,90%, dopo che ieri 26 febbraio, ha annunciato buoni conti , che mostra un incremento del 2,22%. E' stata rinviata al 23 ottobre l'udienza contro Vivendi per il mancato acquisto della pay tv Premiurmche segna un importante progresso dell'1,90% dopo aver chiuso il 2017 con risultati in crescita , invece, si abbattono suche continua la seduta con -2%., che accusa un calo dell'1,84%., con un netto svantaggio dell'1,60%., che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,21%),(+1,67%),(+1,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.di, che scende dell'1,79%.scende dell'1,50%.