Cagliari scelta per forum internazionale Connect 2019 su turismo e trasporti

(Teleborsa) - È ufficiale: dal 5 al 7 giugno 2019sarà al centro dell’attenzione dell'industria aeronautica grazie a. Circa 600 professionisti del settore del trasporto aereo arriveranno in città per partecipare all'evento, pronti a costruire alleanze e collaborazioni che daranno impulso alnei prossimi anni.Questo importante risultato è nato dalla, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, che hanno lavorato nei mesi scorsi per assicurarsi questo prestigioso evento.Connect è un evento internazionale a cadenza annuale, cui partecipanoeuropei per. La sede dell’evento cambia di anno in anno, per mettere in risalto ad ogni edizione un nuovo mercato in grado di contribuire fattivamente alla crescita dell'industria aeronautica. Laè stata fatta dagli organizzatori nel corso dell’ultimo workshop, tenutosi la scorsa settimana a: una decisione che ha tenuto conto, tra gli altri aspetti, delle innegabili potenzialità del mercato italiano e sardo di settore e dell’appeal turistico internazionale della Sardegna."Ospitare l’edizione 2019 di Connect è una grande opportunità per la Sardegna”, ha dichiarato, mettendo in luce il forte collegamento che c'è fra turismo e trasporti e ricordando che sono in piedi importanti collaborazioni con UnionCamere Sardegna e gli aeroporti sardi, che integrano strategie e le azioni volte ad accrescere il posizionamento della Sardegna nei mercati internazionali come meta capace di soddisfare molte domande di vacanza., società di gestione del principale aeroporto sardo, ha ricordato che "nel 2017 l’Aeroporto di Cagliari ha impresso una decisaverso la Sardegna battendo tutti i record storici e arrivando per la prima volta a superare iannui"."Il traguardo - che per noi rappresenta il punto di partenza pee della qualità dei nostri servizi aeroportuali - è stato raggiunto grazie a un, perseguita negli ultimi anni attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e meeting di settore", ha aggiunto."Come aeroporto puntiamo a soddisfare in maniera sempre più efficace la richiesta di collegamenti diretti con le principali destinazioni in Italia e in Europa: abbiamo attuato strategie volte al conseguimento di questo obiettivo e ora cominciamo a vedere i frutti del lavoro fatto negli ultimi anni", ha confermato., sottolineando che "l’evento CONNECT darà al territorio una ribalta internazionale unica nel suo genere e farà nascere innumerevoli opportunità per la valorizzazione della Sardegna come meta turistica".