Moody’s assegna rating A3 a Trentino Trasporti con outlook stabile

(Teleborsa) -ha assegnato aun rating di emittente a lungo termine, con. Il giudizio riflette il ruolo strategico della società comedella(PAT) e i fortissimi legami istituzionali, finanziari e operativi con l’ente provinciale, che garantisce integralmente e incondizionatamente il debito finanziario della società e copre i costi operativi netti dei servizi.Trentino Trasporti è interamente pubblica e rientra tra lestrategiche della Provincia, che detiene l’80% del capitale e ne esercita un controllo centralizzato. Nel 2024 i ricavi hanno raggiunto, con oltre l’85% proveniente da trasferimenti pubblici. Il, pari a 69,9 milioni, è interamente garantito dalla Provincia ed è composto principalmente da prestiti BEI a tasso fisso.L’outlook stabile riflette quello dellae il, nonché l’attesa di un sostegno continuativo e prevedibile. Eventuali variazioni del rating della Provincia si rifletterebbero su quello di Trentino Trasporti.