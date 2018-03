Banche, BCE avvia consultazione su gestione capitale e liquidità

(Teleborsa) - La(BCE) ha annunciato l'avvio di una consultazione pubblica sulle linee guida poste alla base delle proprie aspettative sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità delle banche.Livelli adeguati di capitale e di liquidità - spiega l'istituto di Francoforte in una nota - sono essenziali per la capacità di tenuta delle singole banche. Ci si attende che gli enti valutino i rischi assunti e che individuino, gestiscano in maniera efficace e coprano con livelli di capitale e liquidità sufficienti tutti i rischi rilevanti, nel continuo e in ottica prospettica.L'esperienza di vigilanza maturata mostra che le banche potrebbero dover migliorare la qualità dei loro processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità.La BCE incoraggia gli enti ad affrontare quanto prima eventuali lacune o debolezze nei propri Icaap (internal capital adequacy assessment process) e Ilaap (internal liquidity adequacy assessment process) - si legge - in stretto contatto con i rispettivi Gvc presso la BCE, i quali inizieranno a utilizzare le guide a partire dal 2019.La consultazione ha avuto inizio il 2 marzo 2018 e si concluderà il 4 maggio 2018.