Brexit, May: "Accordo difficile, nessuno sarà pienamente soddisfatto"

Difficilmente le trattative commerciali sulla Brexit soddisfaranno pienamente le parti.Ne è convinta la Premier britannicache, nell'atteso discorso alla Mansion House nella City londinese, ha detto senza mezze misure che l'accordo non sarà un "cherry picking" (letteralmente "raccogliere le ciliegie". Nel linguaggio anglosassone la frase indica la tendenza a selezionare e scegliere ciò che si ritiene migliore o più desiderabile). In parole povere,, ma questo non significa che possa essere firmato un accordo soddisfacente.L'inquilina di Downing Street ha ammesso che lasciare il mercato unico rappresenta un vero e proprio "cambio di vita" e cheTheresa May ha detto che. Al primo posto c'è l'esito del referendum , che non va inteso come la volontà di prendere le distanze dai propri "vicini" ma come la volontà di controllare i propri confini, le proprie leggi e il proprio denaro.Inoltre l', essere, ossia "una democrazia aperta, moderna, tollerante ed europea". Infine,La leader ha poispiegando che un accordo del genere limiterebbe la capacità del Paese di fissate tariffe doganali con Paesi non UE.Per quanto riguarda la, May ha parlato invece di soluzioni tecnologiche e altre misure che possano evitare "difficili" divisioni territoriali.La Premier ha poiquali l'European Medicines Agency (EMA, che si occupa di farmaci), l'European Chemicals Agency e l'European Aviation Safety Agency.