Armatori norvegesi: non riprenderemo il transito a Hormuz finché non ci sarà reale sicurezza

(Teleborsa) - "Prendiamo atto dei segnali di un cessate il fuoco, ma la situazione nello Stretto di Hormuz rimane irrisolta e imprevedibile". Lo afferma Knut Arild Hareide, CEO dell'Associazione degli Armatori Norvegesi, dopo che Stati Uniti, Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane



"Non è ancora chiaro in quali condizioni sia possibile garantire un transito sicuro - ha aggiunto - Le compagnie di navigazione stanno monitorando la situazione e non riprenderanno il transito finché non ci sarà una reale sicurezza per la navigazione. Le promesse di "passaggio sicuro" non cambiano il fatto che si tratti ancora di una situazione difficile e di stallo, ben lungi dall'essere risolta".

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