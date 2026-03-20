BCE, Escriva: molto ben attrezzati per affrontare situazione complessa come questa

(Teleborsa) - "È molto difficile determinare con precisione quale sarà l'impatto di questo aumento dei prezzi dell'energia". Lo ha detto José Luis Escrivá, governatore della Banca di Spagna e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista all'agenzia EFE.



Tuttavia, la BCE è "molto ben attrezzata per affrontare una situazione complessa come questa" e "prende decisioni basandosi sull'evoluzione a medio termine dell'inflazione e a volte si verificano situazioni che si attenuano e non comportano necessariamente una variazione dei tassi di interesse".



Ha inoltre affermato che la situazione è "altamente incerta e volatile e ciò che dobbiamo fare è continuare a valutare una grande quantità di informazioni".

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