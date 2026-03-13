OSAI, sottoscritti accordi di ristrutturazione. Stralcio del 27,5% per creditori commerciali

(Teleborsa) - OSAI Automation System , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha reso noto che, all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata a gennaio 2025, i creditori commerciali hanno aderito alla proposta di accordo di ristrutturazione formulata dalla società ex art. 56 CCII con un pagamento a tutti i creditori commerciali del proprio credito nella misura del 72,5% e, quindi, con un limitato stralcio del 27,5%.



Inoltre, si è perfezionata la sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 56 CCII con i creditori finanziari e gli obbligazionisti in cui nessuno stralcio del credito è previsto e con una rivisitazione in melius per l'azienda dei tassi d'interesse.



Si è, quindi, in attesa dell'avveramento (ragionevolmente a stretto giro) della condizione sospensiva prevista in tale accordo (vale a dire l'assenso di SACE ed MCC, in qualità di garanti pubblici di alcuni crediti finanziari, all'operazione di ristrutturazione alla quale le banche garantite hanno già aderito), a fronte del quale l'accordo di ristrutturazione sarà definitivamente efficace.



Il CdA ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio al 31 dicembre 2025.

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