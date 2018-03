Banche, Mustier: in Italia ancora qualche rischio ma non sistemico

Unicredit

(Teleborsa) - Nel sistema bancario italiano "c'è ancora qualche problema, ma non più rischi sistemici", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di, intervenendo al congresso della Fabi.In tale occasione Mustier ha voluto ricordare l'importanza "dell’intervento fatto dal governo italiano per evitare i fallimenti", sottolineando però che il sistema ha ancora delle "difficoltà nel liberarsi degli Npl ", spiegando che "in Italia rimangono più a lungo nei bilanci fino a diventare tossici".Per quanto concerne Unicredit, il manager ha detto: "siamo molto fiduciosi sull'esito degli stress test" in corso, i cui risultati saranno resi noti a novembre.Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,09%.