Cina, l'inflazione vola ai massimi di 4 anni

(Teleborsa) - Crescono oltre i massimi di quattro anno i prezzi al consumo cinesi.Secondo i dati pubblicati dal, nel mese di febbraio, l'inflazione ha mostrato una accelerazione del 2,9%, su base annua,che erano per un incremento del 2,5%. Si tratta di un aumento più robusto anche nei confronti di gennaio quando i prezzi erano saliti dell'1,5% (in frenata dal +1,8% di dicembre).Per contro, rallentano iche registrano una crescita, sempre a febbraio, del 3,7% su anno, contro attese per un +3,8%. Si tratta del. A gennaio si era rilevato un aumento del 4,3% (+4,9% a dicembre)., ma gli analisti dovranno aspettare almeno il prossimo mese per capire meglio l'andamento dell'economia cinese: la causa delle celebrazioni per il Capodanno cinese.