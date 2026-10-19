Milano 11:43
49.158 -1,40%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:43
10.792 -0,82%
Francoforte 11:43
25.359 -1,03%

Cina, Tasso disoccupazione in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Cina, Tasso disoccupazione in settembre
Cina, Tasso disoccupazione in settembre pari a +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +5,3%).

(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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