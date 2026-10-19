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/ Cina, Tasso disoccupazione in settembre
Cina, Tasso disoccupazione in settembre
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19 ottobre 2026 - 08.15
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Tasso disoccupazione in settembre pari a +5,2%
, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +5,3%).
(Foto: www.fzd.it - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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