Lavoro: siglato il "patto della Fabbrica", nuovo modello per contratti e relazioni industriali

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,, hanno firmato nella tarda serata di ieri l’accordo sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali,definito dalla confederazione degli industriali comedopo che i contenuti erano già stati concordati lo scorso 28 febbraio.- "– ha detto Boccia –. Si passa dalla stagione del conflitto a quella del confronto. Bisogna fare le cose con responsabilità e costruire una stagione in cui crescita e competitività non siano i fini, ma i mezzi". Due i pilastri del nuovo accordo, ha ricordato Boccia:- Le parti sociali ritengono che un sistema di relazionisia necessario "per favorire i processi di trasformazione nella manifattura e nei servizi innovativi e di supporto all’industria". Sono confermati i due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale o territoriale, favorendo il collegamento tra salari e produttività.- Entrano nel linguaggio dei contratti due nuovi termini:- Stretta in vista anche per igrazie alla misurazione della rappresentatività per le imprese. L’accordo vuole infatti contrastare "la concorrenza sleale causata dai contratti pirata che stabiliscono- Maggiore spazio poi al welfare integrativo contrattuale e alla valorizzazione dei percorsi che coniugano formazione e lavoro. Le parti riprenderanno anche il confronto per completare l’attuazione del testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.- Secondo la CamussoDecliniamo una serie di principi e modalità per uscire dalla crisi e investire sul futuro. Veniamo da una lunga stagione dove l’autonomia delle parti è stata messa in discussione. Con questa intesa riaffermiamo la centralità della funzione del lavoro e della funzione industriale. Dopo un’ampia discussione definiamo l’idea che i salari possono crescere".- Furlan ha sottolineato i "messaggi importanti" contenuti nell’intesa:Questo accordo è straordinariamente innovativo per come vengono affrontati i temi del salario e del protagonismo dei lavoratori dentro le aziende".- E Barbagallo: "Con questo accordo vogliamo favorire il decollo della ripresa economica. Abbiamo l’esigenza di, ma anche la produttività mettendo al centro il ruolo del lavoro e dei lavoratori”.