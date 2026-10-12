Somec costituisce la controllata Fabbrica Europe per replicare il successo degli USA

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha annunciato la costituzione di Fabbrica Europe, nuova società controllata da Somec e parte della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili. Fabbrica Europe, con sede a San Biagio di Callalta (TV), rappresenterà il centro di coordinamento delle attività commerciali, progettuali e operative del Gruppo nel mercato europeo delle curtain wall.



La nuova società combina la solidità e la credibilità internazionale del Gruppo Somec con l'esperienza maturata negli Stati Uniti da Fabbrica LLC e con una base produttiva italiana orientata alla realizzazione di soluzioni su misura. L'obiettivo industriale è replicare in Europa, adattandolo alle specificità del mercato locale, il modello organizzativo e di business sviluppato con successo oltreoceano da Fabbrica LLC.



Carlo Dal Cin ricopre il ruolo di Chief Operating Officer, con la responsabilità di coordinare le attività operative e l'implementazione dei processi produttivi. Dal Cin vanta oltre vent'anni di esperienza maturata in contesti internazionali nella progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di facciate architettoniche complesse. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze trasversali nelle aree operations, project management, produzione e procurement, operando sia in Europa sia in Nord America. Prima dell'ingresso in Fabbrica Europe ha ricoperto il ruolo di Deputy General Manager del gruppo internazionale Permasteelisa.



Massimo Mazzer contribuirà invece allo sviluppo commerciale della società e al rafforzamento delle relazioni con clienti e partner strategici grazie ad oltre trent'anni di esperienza nel settore e una profonda conoscenza dei principali mercati europei e nordamericani. Il suo percorso professionale spazia dalla progettazione e dal project management allo sviluppo commerciale e alla direzione aziendale. Prima dell'ingresso in Fabbrica Europe ha ricoperto il ruolo di Sales Director UK & Europe presso Permasteelisa e in precedenza, quello di Managing Director di Cimolai Architectural.



"La nascita di Fabbrica Europe rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo della divisione Horizons e nella strategia di crescita del Gruppo - ha detto il presidente Oscar Marchetto - Consolidiamo così competenze progettuali, capacità produttiva ed esperienza internazionale per costruire una piattaforma europea efficiente, flessibile e competitiva. In Europa, Londra in particolare costituisce il punto di partenza ideale: è uno dei mercati più avanzati e selettivi al mondo per le facciate architettoniche e rappresenta una vetrina privilegiata per progetti ad alto valore aggiunto. L'ingresso di manager con una conoscenza così approfondita del settore e dei mercati di riferimento rafforza ulteriormente la nostra capacità di trasformare le opportunità già individuate e pongono le basi per una nuova ed entusiasmante fase di crescita nel mercato europeo".

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