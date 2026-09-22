CY4GATE, contratti per 4 milioni di euro da clienti istituzionali italiani

(Teleborsa) - Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato di aver siglato, negli ultimi due mesi, contratti per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro con primari clienti istituzionali italiani, con ricavi interamente di competenza dell'esercizio 2026.



I contratti riguardano l'acquisizione di servizi e tecnologie nell'ambito della Decision Intelligence, prevedendo la fornitura di soluzioni tecnologiche proprietarie sviluppate internamente dall'azienda in questo segmento, nel quale il Gruppo ha progressivamente sviluppato competenze specialistiche e un'offerta tecnologica sempre più articolata.



Secondo la nota, la progressiva digitalizzazione dei processi e la crescente disponibilità di dati stanno trasformando il modo in cui le organizzazioni pubbliche e private acquisiscono, analizzano e utilizzano le informazioni a supporto delle proprie decisioni, uno scenario in cui la capacità di integrare fonti informative differenti e tradurre dati complessi in elementi di conoscenza fruibili rappresenta un fattore sempre più rilevante. CY4GATE opera in questa direzione attraverso un modello fondato sull'innovazione tecnologica e sul continuo investimento in Ricerca e Sviluppo.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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