Italgas chiude l'esercizio con una crescita a doppia cifra degli utili

Italgas

(Teleborsa) -chiude il 2017 con una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori e una forte accelerazione degli investimenti.L’è balzato del 34% rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a 296,4 milioni di euro, mentre l’è salito del 17,9% a 422,9 milioni.In allungo anche i(+4,3%), pari a 1,124 miliardi di euro.Gli, pari 521,9 milioni di euro (+38,1% rispetto al 2016) "confermano il piano di Italgas che prevede di mettere al servizio del Paese investimenti per oltre 3 miliardi di euro entro il 2023 sull'attuale perimetro di gestione", spiega la società in un comunicato.Proposto unrispetto a quello distribuito per l’esercizio 2016."I principali indicatori come Ebitda e utile netto registrano una crescita a doppia cifra, rispettivamente +14% e +34%, e riflettono il forte impegno nella riduzione dei costi, tanto da aver" ha commentato l'Amministratore Delegato di Italgas,