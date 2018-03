Leonardo annuncia risultati 2017 in calo ma in linea con nuova guidance

Leonardo

(Teleborsa) -, mentre propone un dividendo di 14 cent e conferma che il 2018 sarà un anno di consolidamento. Il focus resta sulla crescita sostenibile di lungo periodo dettata dal piano presentato a gennaio scorso.Il Gruppo chiude l'esercizio con un, uguale al risultato netto ordinario, in assenza di operazioni straordinarie.., mentre il portafoglio ordini complessivo si attesta a 33.578 milioni di euro (-3,5% rispetto a dicembre 2016), assicurando una copertura in termini di produzione equivalente di poco inferiore ai 3 anni (base ricavi 2017).rispetto al 2016, anche per effetto dell’andamento sfavorevole del cambio. Nel dettaglio, a fronte di una forte riduzione degli Elicotteri, che risentono anche dei ritardi nelle attività produttive su talune linee di prodotto, l’Elettronica e l’Aeronautica evidenziano ricavi in linea con il 2016.e l' EBIT a 833 milioni di euro., in miglioramento del 9% rispetto al 2016.Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un. Tale dividendo verrebbe posto in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con data stacco cedola 21 maggio 2018 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 22 maggio 2017.volto alla crescita solida e sostenibile di lungo periodo, che poggia su un buon posizionamento sui mercati internazionali, sulla realizzazione del modello "One Company", su un piano d'investimenti mirati su tecnologie e prodotti con le migliori prospettive commerciali e sul continuo e rigoroso controllo dei costi.La società dunquee conferma la Guidance presentata a novembre , che vede ordini in crescita a 12,5-13 miliardi, ricavi sostanzialmente stabili per 11,5-12 miliardi ed un EBITA compreso fra 1.075 e 1.125 milioni di euro.