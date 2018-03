Camera di Commercio Italo-Germanica visita l’Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - Una, espressione di realtà produttive e commerciali italiane e tedesche, ha visitato l'Aeroporto di Milano Bergamo a conclusione della giornata di apertura del ciclo annuale di incontri, denominato “AHK sul territorio”, promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) con l’. Nella prima uscita del 2018 per visitare realtà d’eccellenza, AHK Italien ha scelto di fare conoscere i servizi e le opportunità di assoluto livello offerti dall'Aeroporto di Milano Bergamo.- dichiara- segno che il nostro aeroporto, anche in forza della collocazione al centro di un’area produttiva caratterizzata da stretti rapporti con il tessuto commerciale e industriale tedesco, può contribuire in maniera rilevante ad agevolare le relazioni continue offrendo collegamenti che rispondano alla domanda del mercato e servizi idonei al tipo di clientela business e manageriale”.– spiega-. Il ciclo di incontri “AHK sul territorio”, di cui la tappa all’Aeroporto di Milano Bergamo rappresenta il primo appuntamento del 2018, ha come obiettivo mostrare le eccellenze e condividere il know-how”.All’incontro, svoltosi nella Sala Mura Venete dell’Aeroporto di Milano Bergamo e proseguito con la visita al terminal passeggeri, hanno preso parte anche Paolo Sgamarella, vicepresidente commerciale Air Dolomiti, e Cesare Simonetti, sales manager BMI. L’Aeroporto di Milano Bergamo, il cui network conta 130 destinazioni in 39 Paesi, è collegato con voli diretti ai seguenti aeroporti in Germania: Monaco di Baviera, Berlino Schonefeld, Norimberga, Francoforte sul Meno, Colonia Bonn, Dusseldorf Weeze, Amburgo, Brema.La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), associazione di imprese che dal 1921 agisce su incarico del Ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco per promuovere le relazioni economiche tra aziende italiane e tedesche, conta 700 soci.